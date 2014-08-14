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هل رفضت جورجينا رزق مساعدة وليد توفيق في محنته؟

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هل رفضت جورجينا رزق مساعدة وليد توفيق في محنته؟ هل رفضت جورجينا رزق مساعدة وليد توفيق في محنته؟

الخميس 14-08-2014 17:19

ردّدت بعض المصادر أن الفنان وليد توفيق وبعد إحيائه حفلاً خاصاً في مدينة "كان" مع الفنان عاصي الحلاني والملحن سمير صفير، تعرّض لانزلاق أُصيب على إثره بكسر في وركه وليس شعر كما أُشيع. فتم نقله إلى المستشفى.
وبناء على قرار الطبيب المعالج تمّ منعه من السفر لمدة أسبوعين حفاظاً على صحته، ما دفع بوليد توفيق للإتصال بزوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، يدعوها للسفر للوقوف إلى جانبه ومساعدته في وعكته الصحية ولكنها رفضت السفر، وطلبت منه العودة إلى لبنان علماً أنها على علم بأن الطبيب المعالج منعه من السفر ووضعه الصحي يحول دون عودته بهذه الحالة.
وقد بقي وليد توفيق بمفرده لمدة يومين ما دفع بأخيه توفيق توفيق إلى السفر الى "كان" للوقوف إلى جانبه.

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