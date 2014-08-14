زوجة السلطان سليمان تعيد هدية ثمينة تلقتها من معجبة

فاجأ الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان زوجته بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدية في "القبضاي"، باصطحابها إلى سهرة رومانسية ممتعة في حفل المغنية التركية إريم ديريجي في نادي كلوب الليلي الذي يعد أحد أشهر أماكن الترفيه الصيفية في تركيا بمناسبة عيد زواجهما السادس.

ويستمتع الزوجين منذ فترة بإجازة صيفية طويلة بعد انتهاء خالد آرجنش من تصوير الموسم الرابع الأخير من مسلسله التاريخي الشهير "حريم السلطان"، وإنهاء بيرغوزار كوريل تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح "القبضاي" الذي ستبدأ قريباً تصوير موسمه الثالث.

وكان وجودهما بمثابة مفاجأة سارة للحضور حيث استمتع الجميع بهما كأشهر ثنائي في تركيا، وقامت معجبة بتقديم عقد ثمين هدية لبيرغوزار كوريل، وأرادت أن تلبسها إياه بنفسها لكن بيرغوزار أعادته لها بأدب رافضة ارتدائه، وقالت إن محبتها لها تكفيها، ومضت وزوجها خالد آرغنش بطريقهما.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"