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سيلين ديون لن تغني في آسيا بسبب زوجها

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الخميس 14-08-2014 18:28

ألغت النجمة العالمية Celine Dion جولتها الغنائية التي كان من المنتظر أن تحييها في آسيا، إضافة إلى حفلاتها في لاس فيغاس؛ وذلك من أجل الاعتناء بزوجها المريض.
وقد اضطرت النجمة إلى أن تلغي جميع ارتباطاتها للاعتناء بزوجها Rene Angelil، الذي كان قد خضع في ديسمبر الماضي لعمليّة إزالة ورم سرطاني.
وأصدرت Dion بياناً رسمياً، قالت فيه: "أريد أن أضع كلّ قوّتي وطاقتي في الاعتناء بزوجي كي يتعافى. ولكي أفعل ذلك يجب أن أخصّص كلّ وقتي له ولأبنائنا".
واعتذرت النجمة من جمهورها العالمي على إزعاجها لهم وخذلها إياهم، شاكرة حبّهم ودعمهم لها بشدّة.
يُذكر أن Celine Dion لم تغنِّ منذ 29 يوليو الماضي، بعد تعرّضها لالتهاب في الحنجرة، ولم تتعافَ منه بشكل كامل حتى الآن.

 

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