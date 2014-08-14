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30 أغسطس بدء التسجيل للتيرم البيني بـ«التعليم المفتوح»

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أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الخميس، أنه سيفتح باب التسجيل للتيرم البيني يوم 30 أغسطس الجاري، ولمدة أسبوع.

وأضاف المركز في بيان له أن التسجيل للطلاب الجدد دور سبتمبر سيبدأ يوم 6 سبتمبر القادم، حيث يفتح المركز أبوابه لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات الفنية عام (2009) وما قبلها والتى مر على تاريخ الحصول عليها 5 سنوات فأكثر.

وتابع أن التسجيل سيكون بالبرامج السبعة، وهي: «التجارة، الزراعة، الآداب، الحقوق، دار العلوم، رياض الأطفال، الإعلام».

وسيبدأ قبول أول دفعة من الدارسين بفرع المركز الجديد بتركيا هذا التيرم.

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