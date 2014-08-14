أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد قرار المحكمة النهائي - تعرف علي المباريات التي سيغيب عنها سواريز

Google+ Print
بعد قرار المحكمة النهائي - تعرف علي المباريات التي سيغيب عنها سواريز بعد قرار المحكمة النهائي - تعرف علي المباريات التي سيغيب عنها سواريز

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي يوم الخميس عن رفض الاستئناف المقدم من مهاجم منتخب أوروجواي وبرشلونة لويس سواريز ضد عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر، ليغيب اللاعب عن العديد من مباريات الدوري الإسباني.

وعلي الرغم من قرار المحكمة لممارسة اللاعب للتدريبات مع فريقه الجديد برشلونة، إلا أنه سيعود إلى الملاعب في الخامس عشر من أكتوبر.

وبالتالي سيغيب سواريز عن المباريات التالية في الدوري لاإسباني:

1) ضد إليتشي

يفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني علي ملعبه ووسط جماهيره أمام إليتشي.

2) ضد فياريال

في الجولة الثانية يرحل برشلونة لملعب المارديجال لمواجهة صعبة أمام فياريال.

3) ضد أتليتك بلباو

مواجهة أخرى قوية سيغيب عنها سواريز في الجولة الثالثة علي ملعب كامب نو.

4) ضد ليفانتي

في الجولة الرابعة يرحل برشلونة إلى ملعب سوسيداد دى فالنسيا لمواجهة ليفانتي.

5) ضد مالاجا

رحلات برشلونة خارج ميدانه تستمر بدون سواريز وهذه المرة في الجولة الخامسة أمام مالاجا.

6) ضد جرانادا

يعود برشلونة إلى ملعبه في الجولة السادسة لمواجهة جرانادا.

7) ضد رايو فايكانو

في الجولة السابعة يرحل برشلونة إلى ملعب فاليكاس لمواجهة رايو فايكانو.

8) ضد إبار

في جولة إيقاف سواريز الأخيرة يلتقي برشلونة علي ملعبه مع الوافد الجديد للدوري الإسباني إبار.

موعد عودة سواريز بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سيتزامن مع موعد الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

فالاتحاد الإسباني عليه الاختيار بين موعد السبت الموافق 25 أكتوبر والأحد الموافق 26 أكتوبر من أجل إقامة الكلاسيكو.

وفي حالة إقامة اللقاء في السادس والعشرين من أكتوبر فأن أول ظهور لسواريز سيكون علي ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع