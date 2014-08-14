بعد قرار المحكمة النهائي - تعرف علي المباريات التي سيغيب عنها سواريز

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي يوم الخميس عن رفض الاستئناف المقدم من مهاجم منتخب أوروجواي وبرشلونة لويس سواريز ضد عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر، ليغيب اللاعب عن العديد من مباريات الدوري الإسباني.

وعلي الرغم من قرار المحكمة لممارسة اللاعب للتدريبات مع فريقه الجديد برشلونة، إلا أنه سيعود إلى الملاعب في الخامس عشر من أكتوبر.

وبالتالي سيغيب سواريز عن المباريات التالية في الدوري لاإسباني:

1) ضد إليتشي

يفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني علي ملعبه ووسط جماهيره أمام إليتشي.

2) ضد فياريال

في الجولة الثانية يرحل برشلونة لملعب المارديجال لمواجهة صعبة أمام فياريال.

3) ضد أتليتك بلباو

مواجهة أخرى قوية سيغيب عنها سواريز في الجولة الثالثة علي ملعب كامب نو.

4) ضد ليفانتي

في الجولة الرابعة يرحل برشلونة إلى ملعب سوسيداد دى فالنسيا لمواجهة ليفانتي.

5) ضد مالاجا

رحلات برشلونة خارج ميدانه تستمر بدون سواريز وهذه المرة في الجولة الخامسة أمام مالاجا.

6) ضد جرانادا

يعود برشلونة إلى ملعبه في الجولة السادسة لمواجهة جرانادا.

7) ضد رايو فايكانو

في الجولة السابعة يرحل برشلونة إلى ملعب فاليكاس لمواجهة رايو فايكانو.

8) ضد إبار

في جولة إيقاف سواريز الأخيرة يلتقي برشلونة علي ملعبه مع الوافد الجديد للدوري الإسباني إبار.

موعد عودة سواريز بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سيتزامن مع موعد الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

فالاتحاد الإسباني عليه الاختيار بين موعد السبت الموافق 25 أكتوبر والأحد الموافق 26 أكتوبر من أجل إقامة الكلاسيكو.

وفي حالة إقامة اللقاء في السادس والعشرين من أكتوبر فأن أول ظهور لسواريز سيكون علي ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد.