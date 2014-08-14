نيمار مستعد لخوض المباريات مع برشلونة

إفي - تدرب النجم البرازيلي نيمار مع زملائه بفريق برشلونة لليوم الثاني على التوالي، لتزداد فرصه في خوض مباراة ليون المكسيكي في بطولة كأس جوان جامبر الودية الاثنين المقبل.

وأظهر نيمار جاهزية كبيرة خلال مران اليوم، واستعاد لياقته بعد التعافي من إصابة الظهر الخطيرة التي تعرض لها في مونديال البرازيل في دور الثمانية أمام كولومبيا.

وأصبح جميع اللاعبين المشاركين في التدريبات على استعداد للمشاركة في اللقاء الودي الأخير أمام ليون قبل بدء الموسم الجديد، باستثناء الظهير البرازيلي أدريانو الذي لا يزال يتعافى من متاعب بالقلب ويتدرب بشكل خفيف.

كما استبعد الوافد الجديد المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين الذي وصل الى البرسا مصابا، وسيخضع لجلسات تأهيل بدني.