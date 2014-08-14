القوى العاملة تعتمد مجلس النقابة العامة للفلاحين برئاسة «الجحش»

اعتمدت وزارة القوى العاملة والهجرة التشكيل الكامل لمجلس النقابة العامة للفلاحين بعضوية 17 فلاحا برئاسة الحاج أسامة الجحش نقيبا عاما للفلاحين.

وجاء محمد راشد أبو الوفا نائبا للنقيب العام لوجه قبلي ،وعلى رجب عبد الغنى نائبا للنقيب العام لوجه بحري ،وأحمد محمد عبد الرحيم نائبا عاما للنقيب العام .

شغل منصب الأمين العام للنقابة الحاج رفعت جودة ومحمد داغر ،وشغل منصب مساعد الأمين العام العميد رضا أحمد الصابغ ،كما تولى مصطفى كمال محمد منصب أمين عام صندوق ،ومحمود سعد عبد الباري أمينا عاما مساعدا لأمين الصندوق واختارت وزارة القوى العاملة 9 فلاحين آخرين لعضوية مجلس ادارة النقابة العامة للفلاحين .