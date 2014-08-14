زوري هذه الشواطئ النسائية

إذا رغبت في قضاء إجازة مريحة، لا بدّ لك من التوجّه الى الشواطئ المخصّصة للسيدات، التي يعرّفك إليها "سيدتي نت" في ما يلي:

1- شاطئ "خور الممزر" في دبي

يخصّص القيّمون على هذا الشاطئ الإثنين من كلّ أسبوع للسيّدات، فيمنعون دخول الذكور، الذين تتجاوز أعمارهم الأربع سنوات، مع الإشارة إلى أنّ عناصر الأمن فيه من الإناث، وكذلك عمّال الكافيتريا والنظافة...

وتقسم شواطئ هذا المرفق السياحي إلى 5 أقسام:الأوّل والثاني والخامس مخصّصة للسائحين، فيما الثالث للطلاب، والرابع للعائلات.

ويفضّل عدم السباحة بعد غروب الشمس، مع التقيّد بتعليمات المنقذين، وتجنّب رمي المخلّفات على الشاطئ، كما أنه لا يُسمح بالشواء والتخييم وتدخين النارجيلة.

يستقبلك هذا الشاطئ كلّ اثنين، من الثامنة صباحاً حتى غروب الشمس، وذلك مقابل إنفاق 5 دراهم، فيما الدخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصّة.

2- شاطئ ومنتجع "أدينيا" في "أنطاليا"

يبعد هذا المنتجع الفخم حوالي 100 كيلومتر عن مطار "أنطاليا".وهو مصنّف في فئة الفنادق ذات النجوم الخمس، يقدّم لنزلائه مجموعة من الخدمات الترفيهيّة الراقية.

ويقسم الشاطئ فيه إلى قسمين، أحدهما خاص بالنساء، مفتوح من 1 مايو (أيّار) الى 31 أُكتوبر (تشرين الأوّل).

وتتوافر 5 أحواض سباحة للسيدات مع "جاكوزي"، فضلا عن منطقة تحتوي على "الساونا" وغرفة بخار وحمّام تركي.

3- شاطئ السباحة للسيدات في البطين

يتيح هذا الشاطئ المخصّص للسيدات في أبوظبي فرصة الاستمتاع بمرافق بحريّة متقدّمة، حيث توفّر البلدية كلّ متطلبات الأمن والسلامة لمرتادات الشاطئ وأطفالهن.

ويستوعب أكثر من 5000 شخص، كما يقدّم الكراسي و"الكبائن"، فضلاً عن تأمين مناطق مخصّصة لمزاولة ألعاب الشاطئ، ومجموعة من الرياضات المائيّة، تحت إشراف منقذات للحفاظ على السلامة العامّة.

يمكنك أن تقصدي هذا الشاطئ من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، ولكن عليك أن تتوقفي عن السباحة عند غروب الشمس.

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