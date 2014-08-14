محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان حيدر العبادي بتكليفه رئيسا لوزراء العراق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة لحيدر العبادي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي في برقيته عن تمنياته لرئيس الوزراء العراقي المكلف بالتوفيق في تشكيل حكومة وطنية شاملة تمثل جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي الشقيق.. وعبر سموه عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز وحدة الشعب العراقي ودور العراق الطبيعي في محيطه العربي.

كما بعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لمعالي حيدر العبادي تمنى له فيها النجاح بإعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق و المحافظة على وحدة البلاد وتحقيق أمنها واستقرارها.

>