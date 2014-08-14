السيطرة على حريق بمصنع للزجاج بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب في مصنع لإنتاج الزجاج بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي، ولم تحدث إصابات أو خسائر في الأرواح .

وكان اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمصنع للمنتجات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان .

وانتقلت على الفور 15 سيارة من قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي ورئاسة العقيد أشرف شوقي رئيس القسم بالعاشر، حيث تمكنت من محاصرة النيران، التي انتشرت بسرعة فائقة بكافة أرجاء المصنع، ومنع امتدادها للمصانع المجاورة .

وكشفت المعاينة المبدئية والتحريات، التي أشرف عليها اللواء رفعت خضر مدير المباحث، إلى ان سبب الحريق هو حدوث ثقب في فرن تصنيع الزجاج، فتدفقت منه المواد المنصهرة واشتعلت النيران، وساعد وجود مواد كيماوية سريعة الاشتعال على انتشارها بسرعة فائقة .

ومن جانبه، لم يتهم صاحب المصنع أحدا بإشعال الحريق، وأكد أنه قضاء وقدر، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والذي قرر انتداب خبراء المعمل الجنائي وتشكيل لجنة فنية، لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر المادية .