أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيطرة على حريق بمصنع للزجاج بالعاشر من رمضان

Google+ Print
السيطرة على حريق بمصنع للزجاج بالعاشر من رمضان السيطرة على حريق بمصنع للزجاج بالعاشر من رمضان

اللواء سامح الكيلاني

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب في مصنع لإنتاج الزجاج بمدينة العاشر من رمضان، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي، ولم تحدث إصابات أو خسائر في الأرواح .

وكان اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمصنع للمنتجات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان .

وانتقلت على الفور 15 سيارة من قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد أحمد الشوادفي ورئاسة العقيد أشرف شوقي رئيس القسم بالعاشر، حيث تمكنت من محاصرة النيران، التي انتشرت بسرعة فائقة بكافة أرجاء المصنع، ومنع امتدادها للمصانع المجاورة .

وكشفت المعاينة المبدئية والتحريات، التي أشرف عليها اللواء رفعت خضر مدير المباحث، إلى ان سبب الحريق هو حدوث ثقب في فرن تصنيع الزجاج، فتدفقت منه المواد المنصهرة واشتعلت النيران، وساعد وجود مواد كيماوية سريعة الاشتعال على انتشارها بسرعة فائقة .

ومن جانبه، لم يتهم صاحب المصنع أحدا بإشعال الحريق، وأكد أنه قضاء وقدر، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والذي قرر انتداب خبراء المعمل الجنائي وتشكيل لجنة فنية، لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر المادية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا