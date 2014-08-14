اللون الوردي يكتسح أزياء الخريف المقبل

بدأنا بتوديع موسم الصيف الحافل بالألوان والطبعات المنعشة، ولكن لسنا مضطرين لتوديع اللون الوردي، حيث شاهدناه يكتسح عروض الموسم المقبل لخريف وشتاء 2014-2015 بتصاميم مختلفة ومتنوعة.

يعبر اللون الوردي عن كل ما هو أنثوي وناعم في إطلالة المرأة، وقد شاهدنا ذلك في العديد من العروض المختلفة، مثل: عرض Giambattista Valli ، و Valentino ، أما في عرض Dior فقد ظهر اللون الفوشي بطريقة رائعة مع تفاصيل خضراء بسيطة وقصات عصرية جميلة.

وقد أعجبنا بالطريقة التي ظهر فيها هذا اللون في فساتين السهرات كما في تصميم Monique Lhuillier، حيث أضفى على لونه الأسود إشراقة مثالية، و إيلي صعب الذي اختار درجة الوردي الباهت لتصاميمه في هذا الموسم، كما شوهد اللون الوردي بدرجاته المختلفة يزين المعاطف الشتوية الدافئة، فإذا كنت بحاجة لمعطف جديد اقتني أحد المعاطف الوردية، حيث سيعطيك إطلالة أنيقة ولوكاً متجدداً في كل مرة تقومين بارتدائه.

شاهدي معنا أجمل التصاميم الوردية لموسم خريف وشتاء 2014-2015.

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