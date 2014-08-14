صوّتي للأكثر أناقة: تيم حسن أم الأمير مصطفى؟

يقال إنّ الله يخلق من الشبه أربعين، حيث نصادف في حياتنا الكثير من الشخصيّات المتشابهة بالشكل الخارجي، غير أنّ هناك بعض الناس الذين يتشابهون ليس فقط بالمظهر، لكن أيضاً بالأسلوب، وبالأناقة. ومن هؤلاء النجم السوري تيم حسن والنجم التركي Mehmet Günsür أو الشهير بدور الأمير مصطفى في المسلسل التركي الأشهر حريم السلطان.

يمتلك كلّ من تيم وMehmet معالم وجه حادّة ونظرة ثاقبة، كما يتشاركان بلون البشرة ولون الشعر الداكن، وصودف أن يطيل الإثنان شاربيهما أو لِحيَتيهِما سويّةً، أو يعتمدان "لوك" من شوارب أو لحية. وقد لاحظنا أنّ إطلالتيهما متشابهتان إلى حدّ كبير، حيث يمتلك الإثنان أسلوباً بسيطاً وأنيقاً في الموضة. يميل تيم إلى الإطلالات الأكثر كلاسيكيّة، حيث نراه في معظم الأحيان بالبدلات الرسميّة أو السراويل القماشيّة مع القمصان، بينما يظهر Mehmet بإطلالات أكثر عصريّة، غالباً ما تكون عبارة عن جينز مع قميص قطني، وأحذية رياضيّة، ويختار أيضاً البدلات الرسميّة التي تليق به كثيراً.

يفضّل الاثنان الألوان الداكنة والرجوليّة، مثل الأسود، الكحلي، والزيتي، مع اختيار الألوان القويّة أحياناً لبعض الإطلالات. وتلائم الاثنان الإطلالات الكاجوال والعصريّة، وكذلك الرسميّة والأنيقة.

شاهدي الصور، ولاحظي التشابه الكبير الذي يجمعهما على جميع الأصعدة، وخاصّة الشكل الخارجي، وصوّتي لمن تعتقدين أنّه الأكثر أناقة ويعجبك أسلوبه في اللباس أكثر؟

Mehmet Günsür تيم حسن

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