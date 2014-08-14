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اتحاد الصناعات يجدد طلبه بفتح باب تصدير الأرز مع بداية موسم الحصاد

  • مصر
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جددت شعبة الازر باتحاد الصناعات مطلبها السماح بتصدير الارز مع بدء موسم الحصاد مؤكدين ان الانتاج المتوقع يغطى كامل احتياجات السوق المحلية ويكفى لتصدير جزء منه ز

وقال رجب شحاته رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة ل « المصري اليوم» عقب اجتماع الشعبة امس الاول، ان حجم المساحات المزروعة بالارز هذا العام وصلت الى 2 مليون و200 فدان بحسب تصريحات وزارتى الرى والزراعة وان حجم الانتاج المتوقع من تلك المساحة يتعدى 7,5 مليون طن ارز شعير هذا بالاضافة الى مليون طن ارز فائض عن محصول العام الماضى فان اجمالى الارز الشعير سيصل خلال هذا الموسم الى 8,5 مليون طن توفر ما يقرب من 5 مليون طن ارز ابيض بحسب تصريحاته

وتابع ان اجمالى استهلاك من الارز لا يتعدى 3,3 مليون طن اى ان هناك ما يقرب من مليون و700 الف طن ارز ابيض متبقى يمكن تصدير جزء منه دون االتأثير على احتياجات السوق المحلية او التأثير على اسعاره فى السوق.

واضاف انه تم رفع مذكرة الى رئيس اتحاد الصناعات ولرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن .

واضاف ان هناك العيد من الاستثمارات المصرية فى هذا المجال متوقفه من سنوت بسبب وقف التصدير كما ان الاقتصاد المصري يحقق خسائر بسبب هذا القرار حيث يمكن ان تحصل مصر مئات الملايين من فتح سوق التصدير ببسبب رسوم الصادر التى تحصلها على كل طن يتم تصديره.

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