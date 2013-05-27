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كيف كان نجوم هوليوود في عصر النهضة؟

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كيف كان نجوم هوليوود في عصر النهضة؟ كيف كان نجوم هوليوود في عصر النهضة؟

نرى صور نجوم هوليوود عادة في المجلات، وعلى اللوحات الإعلانيّة. لكن هذه المرّة سنرى وجوه النجوم على أشهر لوحات العالم المعلّقة في المتاحف العريقة.
تحوّل نجوم هوليوود إلى شخصيّات تاريخيّة ورموز فنيّة، في لوحات؛ وذلك من خلال مسابقة أفضل "فوتوشوب"، حين تمّ وضع وجوه نجوم هوليوود ضمن أهمّ الأعمال الفنيّة لعصر النهضة.
ومن بعض الأمثلة على هذا الخطوة الإبداعيّة هي إدراج وجه نجمة من نجوم هوليوود هي الممثلة الأمريكيّة ANGELINA JOLIE، التي أدرج وجهها في نسخة عن لوحة فاميير الكلاسيكيّة، فيما جاء وجه الممثل Leonardo DiCaprio في لوحة فان غوغ الشهيرة.

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