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بالصور.. «العنصرية» تحول مدينة أمريكية إلى «ساحة حرب»

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تواصلت الاحتجاجات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة بعد مقتل شاب أسود بيد شرطي السبت الماضي، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت لتفريق المتظاهرين، في المدينة التي تحولت إلى «ساحة حرب»، بحسب صحيفة «هافنجتون بوست» الأمريكية.

وذكرت «سي ان ان» أن شرطة مكافحة الشغب تدخلت، الأربعاء، في موقع محطة للوقود تم إحراقها وتجمع فيها المتظاهرون. وأوقفت الشرطة صحفيين هما ويسلي لاوري الذي يعمل في قسم السياسة في صحيفة «واشنطن بوست» وراين ريلي من صحيفة «هافنجتون بوست» بينما كانا في أحد المطاعم في المدينة. وقد أفرج عنهما بعد عدة ساعات بدون أن يوجه إليهما أي اتهام، كما قال لاوري في حسابه على «تويتر».

وأصيب شاب مسلح بجروح خطيرة في مكان غير بعيد عن موقع التظاهرات التي تلت مقتل الشاب الأسود مايكل براون (18 عاما). وقالت الشرطة إن الشاب الذي جرح يبلغ من العمر 19 عاما وكان في مجموعة من 30 شخصا تفرقوا عند وصول الشرطة بعدما تلقوا اتصالا هاتفيا. وقد وجه سلاحه إلى شرطي قام بإطلاق عدة رصاصات عليه.

وتراجعت حدة المواجهات منذ أعمال الشغب والنهب التي تلت مقتل مايكل براون في ظروف مثيرة للجدل وفق روايات متناقضة، جعلت الاحتجاجات تتخذ طابعا عنصريا.

وذكر شهود عيان أن مايكل براون لم يكن مسلحا وكان يسير في الشارع عندما هاجمه رجل شرطة وأطلق عليه النار عندما كان يرفع يديه مستسلما.

من جهتها، قالت الشرطة إن مايكل براون قتل بعدما هاجم شرطيا وحاول الاستيلاء على سلاحه. وأكد قائد شرطة المدينة توم جاكسن أن الشرطي المسؤول عن إطلاق النار جرح في وجهه لكنه لم يصب بالرصاص. وكان يفترض أن يتم نشر اسمه لكن الشرطة تراجعت عن ذلك حفاظا على سلامته وسلامة الشرطيين الآخرين بعد تلقي تهديدات.

وتشهد المدينة تعبئة للمجموعة السوداء فيها وتظاهرات متتالية. وطلب رئيس بلدية المدينة جيمس نولز من «كل المجموعات التي تريد التجمع للصلاة أو الاحتجاج أن يفعلوا ذلك في النهار فقط وبشكل منظم ومحترم». وأضاف: «للأسف الذين يريدون سرقة هذه الاحتجاجات السلمية وتحويلها إلى تظاهرات عنيفة تمكنوا من تحقيق ذلك في الليالي الماضية».

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قوات مكافحة الشغب في ميزوري يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين أمام موقع محطة للوقود أحرقت في ضاحية «سانت لويس»

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تجمع متظاهرين احتجاجا على مقتل الشاب مايكل براون بشكل سلمي بعد يومين من أعمال الشغب

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قوات حراسة خاصة تحمي محطة البنزين التي أحرقت مع تصاعد احتجاجات قتل مايكل براون، ووصل عدد الاعتقالات على خلفية أعمال الغشب إلى 32 شخص.

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متظاهرون يواجهون الشرطة أثناء وقفة احتجاجية ضد مقتل براون

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شاب أمريكي يتحدث إلى أفراد دوريات الطرق السريعة أثناء مكافحة الشغب عقب مقتل مايكل براون

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سكان مدينة «فيرجسون» يضعون الهدايا التذكارية تضامنا مع مقتل براون

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قوات الشرطة الأمريكية يجبرون متظاهر على الابتعاد عن المناطق المجاورة لحادث مقتل براون

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ضابط أمريكي يوجه سلاحه صوب مجموعة من المتظاهرين المحتجين على مقتل براون

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متظاهر أمريكي يرتدي قميصا مكتوب عليه «لا تطلق الرصاص»

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متظاهر أمريكي يلتقط قنبلة مسيلة للدموع ويرميها مجددا إلى قوات الشرطة

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قوات الشرطة الأمريكية تتقدم لتفرق المتظاهرين

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متظاهر أمريكي يحمل لافتة مكتوب عليها «لا تطلق الرصاص» مصحوبا بدبوس تذكاري «العدالة لمايكل براون»

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