أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المكمل الغذائى "كونيزم- كيو 10" يقى من هبوط عضلة القلب

Google+ Print
المكمل الغذائى "كونيزم- كيو 10" يقى من هبوط عضلة القلب المكمل الغذائى "كونيزم- كيو 10" يقى من هبوط عضلة القلب

كشفت الأبحاث الطبية أن الانتظام فى تناول المكمل الغذائى "كونيزم-كيه10" يساعد بصورة كبيرة فى الوقاية من فرص الإصابة بهبوط عضلة القلب، ويخفض معدلات الوفاة بنحو النصف خاصة بين المرضى الذين يعانون من حالات متقدمة.

ووجد الباحثون تراجعا ملحوظا فى معدلات دخول المرضى الذين ينتظمون فى تناول هذا المكمل الغذائى الهام بسبب إصابتهم بهبوط فى القلب على الرغم من أن معدلات دخولهم المستشفى بلغت 14% فى مقابل 25% بين المرضى الذين يتناولون عقارا زائفا.

ويتم تشخيص "هبوط عضلة القلب" عند إصابة المريض بالوهن والضعف وإخفاق عضلة قلبه فى ضخ كميات الدم اللازمة والمحملة بالأوكسجين، وعناصر التغذية المختلفة إلى كافة أعضاء الجسم ليعانى المريض من وهن وصعوبة فى التنفس مصحوبا بتضخم فى القلب، وعدم ضخ الدم اللازم لاحتياجات الجسم.

ويعد "كونيزم -كيه 10" أول مكمل غذائى وعقار يساعد فى تحسين وظائف القلب وخاصة بين مرضى هبوط عضلة القلب المزمن فى الوقت الذى طالب فيه العديد من أطباء القلب وخبراء الصحة بضرورة ضمه للعلاج التقليدى لمرضى هبوط العضلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365