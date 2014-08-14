غدا ..10فرق مسرحية تقدم عروضها بخامس أيام مهرجان المسرح

تقدم غداالجمعة 15 أغسطس 10 عروض مسرحية ضمن فعاليات الدورة السابعة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى.

وتعرض فرقة حسين مسعود مسرحية ”الراهب الأسود” الساعة 6م على مسرح مركز الابداع الفنى، ويقدم مركز الهناجر للفنون عرض “ماكبث” الساعة 6م بمسرح الهناجر ، بينما تعرض فى الثامنه مسائا على مسرح الميدان بساحة ا لأوبرامسرحية ”قهوة بلدى” .

وفى قاعة زكى طليمات بالطليعة تقدم فرقة جامعة عين شمس عرض “شرف الله ” الساعة 10م ، وتقدم فرقة إحساس عرض “الأخوة كارامازوف” 8م بمسرح متروبول ، ووتعرض فرقة الإسكندريه على مسرح ميامى مسرحية ”المخطط ” الساعة 10م .

وعلى مسرح العرائس يقدم قسم المسرح بجامعة الاسكندرية عرض “المهندس وإمبراطور آشور” الساعة 6م ، يقدم نادى مسرح الأنفوشى عرض “إبن النهر” الساعة 8م على مسرح الغد .

وعلى مسرح معهد الفنون المسرحية يقدم عرض “ليلى والمجهول” الساعة 10م ، كما تقدم فرقة سيد درويش المسرحية عرض ” مطلوب Wanted” على مسرح الأكاديمية بالهرم الساعة 8م ، ويقدم ستوديو عماد الدين عرض”مراية” على مسرح الفلكى بباب اللوق الساعة 6م .