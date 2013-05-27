كم يستمر المخاض لدى الحامل؟

يؤكد الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى أنه من المستحيل بالفعل، حسم القول كم سيدوم لديك المخاض، تختلف تجربة كل امرأة عن غيرها، أفضل ما بوسعنا تقديمه لك هو إعطاؤك فكرة تقريبية عمّا يمكنك توقعه، تعتمد طول مدة المخاض لديك على التالى:

• ما إذا كان لديك طفل سابق ومتى كانت ولادته.

> • ما إذا كنت تبقين فى وضعية مستقيمة وتتجولين فى المخاض.

> • مدى سهولة انفتاح عنق رحمك وتوسعه.

> • حدة الانقباضات لديك.

> • ما إذا كنت أخذت حقنة الأيبيدورال(إبرة الظه).

> • وضعية طفلك.

> تميل النساء إلى توقيت مخاضهن منذ الوخزات الأولى، لكن قد تكون المرحلة المبكرة من الولادة غير متوقعة.

ربما تجدين أن المرحلة المبكرة من الولادة تبدأ وتتوقف. كما يمكن ألا تلاحظى حتى أنك تمرين فيها. فى هذه الحالة، تكون العلامة الأولى على أن طفلك فى الطريق انقباضات قوية ومتقاربة، وهذا يعنى عادة أنك فى المرحلة النشطة من الولادة. ومتى ما دخلتها، سيتواصل المخاض لديك. هذا هو السبب وراء تفضيل الأطباء توقيت مخاضك منذ بداية مرحلته النشطة بدل المرحلة المبكرة.

يمكن أن يكون التحديد الدقيق لبداية المرحلة النشطة فى المخاض مسألة صعبة أيضاً. تعنى المرحلة النشطة عادة أن الانقباضات تأتيك منتظمة وقوية ومتكررة وطويلة. فى هذا الوقت، يكون عنق رحمك قد انفتح أو توسع إلى فتحة بقياس حوالى 3 إلى 4 سنتيمترات.

سوف تسجل طبيبتك طول مدة مخاضك فى سجل الأمومة أو الولادة الخاص بك. وقد يدل ذلك على طول المدة التى استغرقها عنق رحمك كى يفتح من حوالى 3 سم إلى 10 سم. عندما يصل إلى 10 سم، تعتبرين قد توسعت بالكامل وأصبحت جاهزة لدفع طفلك إلى الخارج.

إذا كانت هذه تجربتك الأولى فى الأمومة، قد تستغرق المرحلة النشطة فى المخاض حوالى 8 ساعات. وهذا معدل عام، لذا يمكن أن تكون المدة أطول أو أقصر بكثير. من غير المحتمل أن تدوم ما يزيد على 18 ساعة. متى ما توسع عنق رحمك بقياس 10 سم، ربما تحتاجين إلى ساعة واحدة أو ساعتين من الدفع والشدّ قبل أن يبصر طفلك النور.

إذا كان لديك طفل سابق، قد يكون مخاضك أسرع بكثير هذه المرة. يرجح أن تستمر المرحلة النشطة فى المخاض حوالى 5 ساعات، ولا يحتمل أن تطول عن 12 ساعة. وربما تحتاجين إلى 5 أو10 دقائق لدفع طفلك إلى الخارج.

بعدما يولد طفلك، ستكونين فى المرحلة الثالثة من المخاض، عندما تدفعين بالمشيمة إلى الخارج. ويستغرق هذا الأمر عادة من 5 إلى 15 دقيقة، لكن قد يصل إلى ساعة. وتعتمد طول مدة هذه المرحلة على ما إذا كنت قد مررت بالمرحلة الثالثة بالطريقة المُدارة أم بشكل طبيعي. المرحلة الثالثة المدارة معناها أنك أخذت حقنة (إبرة) من دواء ساعد المشيمة على سلخ نفسها عن جدار الرحم. والمرحلة الثالثة الطبيعية تعنى دفعك المشيمة إلى الخارج بنفسك وبالاعتماد على انقباضات رحمك.

تذكرى أن المخاض قد يتمّ سريعاً بالفعل فى أحيان قليلة جداً. ويحدث هذا على الأرجح إذا كان لديك طفل سابق. من الهام أن تتبعى حدسك. أصغى إلى ما يخبرك به جسمك حتى تحصلى على الدعم والمساعدة التى تحتاجينها فى الوقت المناسب. لا يطيق بعض الأطفال الانتظار، وقد يصلون قبل أن تصل إليك سيارة الإسعاف!

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