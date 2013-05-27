المدير الرياضي للريال: نيمار اختار برشلونة .. لا تعليق

مدريد، (إفي): صرح ميجل بارديزا المدير الرياضي لنادي ريال مدريد الإسباني بأن المهاجم البرازيلي الصاعد نيمار دا سيلفا، اختار الانضمام لفريق برشلونة لذا لا يمكن للنادي الملكي أن يقول أي شيء حيال هذا الأمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الليجا وتناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول تفضيل نيمار الانضمام لبرشلونة رغم سعي الريال أيضا للحصول على خدماته.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن أمس التوصل لاتفاق مبدئي لضم نيمار من فريقه المحلي سانتوس لمدة خمسة مواسم، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.

ومن جانبه أكد نيمار (21 عاما) هذا الأمر عبر حسابه على موقع (انستجرام) للتواصل الاجتماعي، مبينا أنه يعتزم التوقيع للنادي الكتالوني اليوم.