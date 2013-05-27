وضع فيليبي لويس مدافع أتلتيكو تحت الملاحظة الطبية

مدريد، (إفي): وُضع اللاعب البرازيلي الدولي فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، تحت الملاحظة في مركز طبي عقب تعرضه لإصابة في الرأس خلال المبارة التي خاضها فريقه أمام ضيفه ريال مايوركا على ملعب فيسنتي كالديرون.

وأوضح الجهاز الطبي للفريق أنه عقب الفحص الذي خضع لع لويس تبين انه أصيب برضوض قوية في رأسه وجروح في الجانب الايسر من وجهه، وبالتحديد في الجفن والحاجب والأنف،

وقام الاطباء بخياطة الجروح ووضعه تحت الملاحظة، مضيفا ان المدافع البرازيلي واع ولا يشعر بآلام كما أن حالته جيدة.

وتعرض لويس لضربة في الرأس (ق 90) من المباراة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد ومايوركا مساء أمس الأحد وانتهت بالتعادل السلبي، وعلى الفور تم اخراجه من المعلب على نقالة ثم نقله في سيارة اسعاف لمركز طبي في نحو الساعة 22:00 ت م (20:00 ت ج).

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 73 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة، بينما يقبع مايوركا في المركز الاخير بـ33 نقطة ليبدو قاب قوسين من الهبوط للدرجة الثانية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولة الاخيرة.