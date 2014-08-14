جلئون: قرار واشنطن بوقف شحنة صواريخ لإسرائيل “اشارة تحذير”

وصفت زعيمة حزب ميريتس الإسرائيلي زهافا جلئون اليوم الخميس قرارالولايات المتحدة بوقف شحنة صواريخ لإسرائيل بأنها “اشارة تحذير” وتبرهن على ازدياد حدة التوتر في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

> وقالت جلئون- في تصريح نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- “إن سلوك الحكومة الإسرائيلية وخاصة سلوك وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان يضع العلاقات بين اسرائيل وأهم حليف استراتيجي لها – واشنطن – المرة تلو الأخري على محك الخطر.

> ووأكدت أنه يجب على اسرائيل أن تفيق من سباتها وتعمل على وقف التوجه الجاري عالميا لعزلتها”.

أ ش أ