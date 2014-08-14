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بالفيديو.. ننشر اعترافات المتورط بإتلاف قضبان السكة الحديد بالدقهلية

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بالفيديو.. ننشر اعترافات المتورط بإتلاف قضبان السكة الحديد بالدقهلية بالفيديو.. ننشر اعترافات المتورط بإتلاف قضبان السكة الحديد بالدقهلية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط خلية إرهابية ضمت خمسة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى تخصصوا في إتلاف خطوط السكك الحديدية بقصد تعطيل المواصلات العامة.

بتاريخ 11 أغسطس الجارى تلقى مركز شرطة المطرية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمحاولة قطع وإتلاف قضبان السكة الحديد بمحطة العصافرة دائرة المركز… وعلى الفور قامت مباحث المركز بإستهداف المتهم وحال محاولة ضبطه قام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته ( عبارة عن سكين ) وتعدى بها على القوات مما أدى إلى إصابة نقيب وأمين شرطة من قوة مباحث المركز بجروح.

وتم السيطرة على المتهم وضبطه وتبين أنه ( محمد أحمد رضا على شطا – 32 سنة – نجار – ومقيم بالعصافرة – من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى )… وضبط بحوزته أدوات تستخدم في تقطيع قضبان السكة الحديد عبارة عن ( صاروخ حديدى، ماكينة كهرباء صغيرة، منشار حديدى، وكذا بعض المنشورات التحريضية وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، وشعارات خاصة بذات التنظيم ).

كما اعترف بقيامه بتكوين خلية إرهابية تحمل اسم ( خلية أصحاب ) بالاشتراك مع كلٍ من السيد البرعى حسن سعيد – 47 سنة – صاحب ورشة نجارة بالعصافرة، ومحمود محمد مختار سالم – 32 سنة – سائق توك توك، ومحمود السيد محمد أحمد الداوودى – 27 سنة– سائق توك توك، وأكمل. م. ص ( هارب ).. وجميعهم مقيمون بالعصافرة دائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية.

حيث تلقوا تكليفات من تنظيم الإخوان الإرهابى بإتلاف خطوط السكك الحديدية بقصد تعطيل المواصلات العامة.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقوات الأمن المركزى تم استهداف المتهمين وضبطهم عدا الرابع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.

 

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