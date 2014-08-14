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مهاب مميش يعلن البدء فى مشروع “شرق التفريعة” فبراير المقبل

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مهاب مميش يعلن البدء فى مشروع “شرق التفريعة” فبراير المقبل مهاب مميش يعلن البدء فى مشروع “شرق التفريعة” فبراير المقبل

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، منذ قليل، أن البدء الفعلى فى مشروع شرق التفريعة ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون فى فبراير القادم .

وأشار إلى انشاء رصيفين جديدين بميناء العريش بطاقة 80 طن بدلاً من 20 طن للتكامل مع مشروع تنمية محور القناة بالتزامن مع أستمرار أعمال الحفر بالقناة الجديدة.

وقال خلال استقباله وفد من تيار الاستقلال ضم السياسين والإعلاميين والرياضيين، أنه سيتم أنشاء شركة قناة السويس للاستزراع السمكى للاستفادة من 150 كيلو مترا عبارة عن أحواض ترسيب والاعتماد على معهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس لتخريج كوادر للعمل بالشركة .

 

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