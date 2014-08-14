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بالفيديو.. القرضاوي: على الشعب إسقاط النظام حتى إن كلفهم ذلك أرواحهم

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بالفيديو.. القرضاوي: على الشعب إسقاط النظام حتى إن كلفهم ذلك أرواحهم بالفيديو.. القرضاوي: على الشعب إسقاط النظام حتى إن كلفهم ذلك أرواحهم

يوسف القرضاوي

دعا القرضاوي الشعب المصري بجميع أطيافه إلى الخروج في ذكرى فض عتصامي رابعة العدوية والنهضة، محذرًا من التقاعس والتكاسل أو التخاذل عن التظاهر في الشوارع والميادين لإسقاط النظام حتى وإن كلفهم ذلك أرواحهم .

وقال في بيان نقلته قناة الجزيرة: “لا يجوز لأحد عدم الخروج، وكل ما على المصريين هو إثبات وجودهم في الشوارع حتى وإن لقوا الموت، ووالله لم نموت إلا بأجلنا فلا تخافوا الموت، لن يستطيع أحدًا قتلكم قبل أن يأتي أجلكم”.

وأضاف “ينبغي أن نعرّف كل المصريين بحقوقهم؛ لأن لهم حقوقًا علينا أن ننتصر لهم ونأخذ بحقهم ممن قتلهم، وألا نضّع دماءهم هدرًا لأنه حرام على الشعب المصري أن يهدر دم الذين استشهدوا في سبيل الله، وعلي المصريين الذين لا يستطيعون التظاهر أو النزول للاحتجاج في الميادين والشوارع بالتضامن مع المتظاهرين بالدعاء على الظالمين والدعاء بالنصر للمتظاهرين والدعم المعنوي للمظاهرات”.

 

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