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رئيس الطرق والكباري: استبدال المطبات العشوائية بأخرى صوتية لتنبيه السائقين

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رئيس الطرق والكباري: استبدال المطبات العشوائية بأخرى صوتية لتنبيه السائقين رئيس الطرق والكباري: استبدال المطبات العشوائية بأخرى صوتية لتنبيه السائقين

أطلق الدكتور سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مبادرة ” رفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق ” وتستهدف المبادرة 54 طريق بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى من كل محافظة بترشيح طريقين يكون لهما الأهمية من الناحية الخدمية او السياحية او الأهمية التى تراها كل المحافظة مناسبة للأهالى والمواطنين وأيضًا الطرق ذات نسب عالية من الحوادث.

وأوضح أن 14 محافظة استجابت وقاموا بترشيح 28 طريق، مشيرًا إلى أن تلك المباردة تاتى لتحقق أولويات الأمن والسلامة وإستدامة مستويات الحالة الفنيه المقبولة والمخطط الإسترتيجى لشبكة الطرق والكبارى القومية.

وأشار الجيوشى إلى أنه غير راض تمامًا عن المطبات العشوائية المنتشرة على الطرق، مؤكدًا أن مثل هذه المطبات تسبب العديد من الحوادث الكارثية والزحام الشديد نتيجة التوقف التام للسيارة لعبور هذا المطب العشوائى وتعتبر سببًا رئيسيًا فى سرقة المواطنين ليلاً من الخارجين عن القانون.

وأكد أن الهيئة شكلت لجان منتشرة بمواقع الطرق التى تم ترشيحها من المحافظات لتحديد هذه المطبات العشوائية واستبدالها ” بـ”المطبات الصوتية” والتى تعمل على تهدئة السيارة أو المركبة من سرعة 110 كيلو إلى 30 كيلو ويبلغ ارتفاعها من 1 سم إلى 2 سم فقط وهى مكونة من 3 مجموعات من شرائح بعرض الطريق كل مجموعة مكونة من 5 شرائح تعمل على تنبية السائق وذلك حفاظاً على ارواح المواطنين وسلامتهم وضمان السيولة مرورية .

وأشار الجيوشى إلى أن طريق بنها المنصورة بطول 72 كيلو متواجد عليه 44 مطب عشوائيًا بمعدل مطلب لكل كيلو متر ونصف تقريبً”الطرق والبار”:ا .

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