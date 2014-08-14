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أقنعة الدهون لفرد الشعر طبيعياً

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أقنعة الدهون لفرد الشعر طبيعياً أقنعة الدهون لفرد الشعر طبيعياً

الخميس 14-08-2014 15:37

يزعجنا الشعر المجعد كثيراً، مما يجعلنا نبحث عن بعض الحلول لمحاولة فرده وجعله أملساً، ولكن عليكِ أن تحذري، فقد تؤدي بعض هذه الحلول إلى تلف وتساقط الشعر.
يقدم لك "سيِّدتي نت" هذه الوصفات المنزلية الطبيعية المضمونة لفرد الشعر:

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•قناع زيت الخروع
المكونات:
1.ملعقة كبيرة من خل التفاح
2.ملعقة كبيرة من الجلسرين النقي
3.ملعقتان من زيت الخروع.
4.بيضة مخفوقة.
الطريقة:
1.ضعي خل التفاح والغلسرين في وعاء وحركيهما جيداً حتى يمتزجا معاً.
2.أضيفي البيضة وزيت الخروع وأعيدي المزج.
3.افردي الخليط على الشعر بطوله من الجذور وحتى الأطراف، ثم غطيه بكيس من البلاستيك.
4.ضعي منشفة ساخنة، واتركي الخليط لمدة ساعتين.
5.وأخيراً اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بك.

قناع الزبدة
المكونات:
1.قطعة زبدة.
2.فنجان من زيت الزيتون.
3.صفار بيضة.
الطريقة:
1.قومي بتذويب الزبدة واخلطيها مع صفار البيضة وزيت الزيتون.
2.ضعي المزيج على شعرك لمدة 3 ساعات، ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو الخاص بك.
3.قومي بتكرار هذه الخلطة مرة أسبوعياً لتحصلي على شعر مفرود خالٍ من التجاعيد.

قناع زيت الزيتون
المكونات:
1.ملعقة من المايونيز.
2.بياض بيضة.
3.ملعقة من العسل الأبيض.
4.ملعقة من الزيت الزيتون.
الطريقة:
1.امزجي المكونات معاً، ثم ضعي المزيج على شعرك وارتدى غطاء الرأس.
2.ضعي منشفة ساخنة على شعرك، واتركي المزيج لمدة ساعتين أو أكثر.
3.اشطفي شعرك بالماء والشامبو.
4.كما يمكنك وضع المايونيز فقط على شعرك مع ارتداء غطاء الرأس ووضع منشفة ساخنة على رأسك، فذلك سيساعد على تغذية الشعر.

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