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السعودية تلغي رسوم تغيير المهن لكل الجنسيات لتصحيح أوضاع المخالفين

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السعودية تلغي رسوم تغيير المهن لكل الجنسيات لتصحيح أوضاع المخالفين السعودية تلغي رسوم تغيير المهن لكل الجنسيات لتصحيح أوضاع المخالفين
وزير الداخلية يقرر إبعاد أي أجنبي من المملكة يصدر بحقه دون السجن 3 أشهر أو 40 جلدة

كتب : أكرم سامي منذ 1 دقيقة

أكدت مصادر في إدارة الجوازات أنه تم إلغاء رسوم تغيير المهن والبالغة حوالي ألفي ريال لكل الجنسيات؛ لتصحيح أوضاع المخالفين خلال المهلة التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي ستنتهي في الثالث من يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن المصادر، قولها إنه "يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها، بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها، وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، حيث وضعت الوزارة عددا من المهن ضمن الوظائف المقصورة على السعوديين". كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة "المنزلية وغير المنزلية"، دون رسوم الألفي ريال خلال فترة المهلة التصحيحية.

في السياق ذاته، قرر وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إبعاد أي أجنبي تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، وتضمن القرار كذلك منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة ، إلى جانب منع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة ثلاثة أعوام، أو نهائياً فى المرة التالية.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم إن من صدرت بحقه عقوبة دون السجن مدة ثلاثة أشهر أو الجلد 40 جلدة وليس عليه سابقة، يؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبعَدُ.

كانت وزارتا الداخلية والعمل، دعتا جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها العاهل السعودي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه على أن الجهات المختصة ستبدأُ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

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