الأمم المتحدة تعلن حالة الطوارئ في العراق الدرجة الثالثة

أعلنت الأمم المتحدة حالة الطوارئ في العراق بالمستوى الثالث(ج) نظرا لحجم وتعقيد الكارثة الإنسانية الحالية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الممثل الخاص للامين العام للأمم للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، الخميس، أن الأزمة في العراق وصلت إلى حالة المستوى الثالث من حالات الطوارئ الذي يمثل أعلى مستوى من الأزمات الإنسانية والذي سيساعد في تحريك المزيد من الموارد وتسريع الإجراءات الإدارية للاستجابة.

وأوضح أن هناك ثلاث أزمات أخرى في العالم حيث يتقاسم حالة الطوارئ ذاتها سوريا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وقال إن وضع النازحين في جبل سنجار شمال العراق يبقى يشكل قلقا بالغا لأن هناك عشرات الآلاف مازالوا محاصرين وظروفهم الصحية تتدهور.