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الرئاسة النيجيرية تلمح إلى احتمال ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية

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ألمحت الرئاسة النيجيرية، الخميس، إلى احتمال ترشح الرئيس جودلاك جوناثان في الانتخابات المقررة في فبراير المقبل لفترة ثانية.

وقال مستشار الرئيس للشئون السياسية رفاعي أحمد الكالي، في تصريح صحفي، إن النيجيريين سيرحبون بأي قرار يتخذه الرئيس بشأن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا حرص الرئاسة على إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالحرية والديمقراطية والنزاهة.

واتهم الكالي المعارضة بمحاولة تصوير الأوضاع الأمنية بالسوء في البلاد قبل الانتخابات لتحقيق طموحاتها الشخصية، منوها بأن نيجيريا ستظل قوية وموحدة رغم الظروف الأمنية التي تشهدها.

وتشهد نيجيريا أزمات سياسية حادة على خلفية هروب الآلاف من مؤيدي المعارضة وانضمامهم لحزب الشعب الديمقراطي الحاكم وانشقاق الآلاف أيضا من الحزب الحاكم وانضمامهم للمعارضة.

ولم يعلن الرئيس جوناثان إلى الآن رسميا خوضه الانتخابات المقررة في فبراير المقبل لفترة رئاسية ثانية لكن مقربين منه قالوا مؤخرا إنه سيخوضها.

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