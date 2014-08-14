التخطيط:17 مليار جنية لتنفيذ المشروع القومى للطرق خلال عام



>اعلن أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ان تكلفة تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى تصل الى 17 مليار جنية ومن المخطط تنفيذه خلال الفترة من اغسطس الحالى ولمدة عام .

>واكد العربى فى بيان امس على توفير التمويل اللازم لهذا المشروع القومى المهم والذى يستهدف تنفيذ عدد كبير من محاور التنمية فى المحافظات .

>وكان اشرف العربى قد عقد اجتماعا مع هانى ضاحى وزير النقل الثلاثاء الماضى بمقر بنك الاستثمار القومى لمناقشة الخطة التنفيذية للمشروع واليات تمويله.

>وتتولى الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ المشروع الذى يحتوى على 15 مشروعا تفصيليا لانشاء طرق استراتيجية بطول 1265 كيلو متر وتقوم حاليا باعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات

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