أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انطلاق مسيرة المعارضة الباكستانية من مدينة لاهور فى اتجاه العاصمة

Google+ Print
انطلاق مسيرة المعارضة الباكستانية من مدينة لاهور فى اتجاه العاصمة انطلاق مسيرة المعارضة الباكستانية من مدينة لاهور فى اتجاه العاصمة

 

ارشيفية

احتشد حوالى 5 الاف متظاهر فى مدينة لاهور الباكستانية للمشاركة فى مسيرة للمعارضة تطالب بالاطاحة بالحكومة على خلفية مزاعم بتزوير الانتخابات.
> وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الخميس ان المسيرة، التى انطلقت من لاهور فى اتجاه العاصمة اسلام اباد، تأتى استجابة لدعوة زعيم المعارضة عمران خان الذى طالب رئيس الوزراء نواز شريف بالاستقالة بسبب عدم اجراء تحقيقات فى جريمة تحايل على القانون خلال الانتخابات الباكستانية التى جرت العام الماضى .
> من جانبها، نقلت قناة “جيو ” الباكستانية عن عمران خان قوله ان باكستان ستشهد عهدا جديدا بعد الاطاحة بما اسماه “نظام الحكم الملكى”، مشيرا الى انه سيتم اقامة نظام سياسى مؤقت يشرف على اجراء انتخابات شفافة فى البلاد .. وتعهد عمران بكشف كل من تورط فى تزوير الانتخابات السابقة وتقديمه للعدالة.
> بدورها، قامت السلطات الباكستانية بنشر الالاف من افراد الشرطة فى مختلف ارجاء اسلام اباد، كما تم اغلاق مداخل العاصمة بحاويات شحن كبيرة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه