انطلاق مسيرة المعارضة الباكستانية من مدينة لاهور فى اتجاه العاصمة

احتشد حوالى 5 الاف متظاهر فى مدينة لاهور الباكستانية للمشاركة فى مسيرة للمعارضة تطالب بالاطاحة بالحكومة على خلفية مزاعم بتزوير الانتخابات.

> وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الخميس ان المسيرة، التى انطلقت من لاهور فى اتجاه العاصمة اسلام اباد، تأتى استجابة لدعوة زعيم المعارضة عمران خان الذى طالب رئيس الوزراء نواز شريف بالاستقالة بسبب عدم اجراء تحقيقات فى جريمة تحايل على القانون خلال الانتخابات الباكستانية التى جرت العام الماضى .

> من جانبها، نقلت قناة “جيو ” الباكستانية عن عمران خان قوله ان باكستان ستشهد عهدا جديدا بعد الاطاحة بما اسماه “نظام الحكم الملكى”، مشيرا الى انه سيتم اقامة نظام سياسى مؤقت يشرف على اجراء انتخابات شفافة فى البلاد .. وتعهد عمران بكشف كل من تورط فى تزوير الانتخابات السابقة وتقديمه للعدالة.

> بدورها، قامت السلطات الباكستانية بنشر الالاف من افراد الشرطة فى مختلف ارجاء اسلام اباد، كما تم اغلاق مداخل العاصمة بحاويات شحن كبيرة.

> أ ش أ