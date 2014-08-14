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إحالة أوراق قاتلي خفير شركة المقاولون بسوهاج للمفتى

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إحالة أوراق قاتلي خفير شركة المقاولون بسوهاج للمفتى إحالة أوراق قاتلي خفير شركة المقاولون بسوهاج للمفتى

محكمة جنايات سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح ومصطفى كامل وامانة سر سيد على بكر ورمضان حسن، إحالة أوراق المتهمين حاتم عبد الحفيظ سائق بشركة المقاولون العرب وعيسى السيد عيسى – عامل إلى المفتى لإتهامهما بقتل المجنى عليه على تمام حداد خفير بشركة المقاولون العرب والاستيلاء على خزينة الشركة ومبلغ 235 ألف جنيه وحددت المحكمة جلسة الخامس من شهر سبتمبر للنطق بالحكم .

تعود أحداث القضية الى شهر يونيو 2012 بدائرة قسم ثانى سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث قسم ثانى سوهاج بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه داخل الشركة.

كشفت تحريات المباحث ان وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بالاشتراك مع متهم ثالث يدعى محمد خلف حيث اتفقوا على سرقة خزينة الشركة ، وفى يوم الحادث تسلل الاول والثانى الى مقر الشركة وقاما بطرح المجنى عليه أرضا وكمما فمه ووضعا حبل حول رقبته وقاما بخنقه وكسروا الخزينة واستوليا على ما بداخلها ويبلغ 235 ألف جنيه وفرا هاربين ثم قاما بوع المبلغ المالى لدى المتهم الثالث .

وتم القبض على المتهمين الثلاثة وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق وقررت تأجيل الحكم على المتهم الثالث لشهر سبتمبر .

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