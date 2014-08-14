أمن الأقصر يلقي القبض علي 2 من الإخوان في ذكرى فض رابعة

ألقت قوات الشرطة بالأقصر، اليوم الخميس، القبض علي اثنين من كوادر جماعة الإخوان المسلمين بمركز اسنا جنوب المحافظة بالتزامن مع ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر، قد أمر بشن حملات مكثفة لضبط الصادر بحقهم قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة فى قضايا تخريبية ومظاهرات مخالفة للقانون.

شنت الأجهزة الأمنية حملاتها التي قادها العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية، وأشرف عليها اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ، واسفرت عن ضبط كلا محمد عبد السلام عبد العال، و حازم عبد الدايم حفني، مقيمين مركز اسنا جنوب الأقصر.