أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمن الأقصر يلقي القبض علي 2 من الإخوان في ذكرى فض رابعة

Google+ Print
أمن الأقصر يلقي القبض علي 2 من الإخوان في ذكرى فض رابعة أمن الأقصر يلقي القبض علي 2 من الإخوان في ذكرى فض رابعة

ارشيفية

ألقت قوات الشرطة بالأقصر، اليوم الخميس، القبض علي اثنين من كوادر جماعة الإخوان المسلمين بمركز اسنا جنوب المحافظة بالتزامن مع ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر، قد أمر بشن حملات مكثفة لضبط الصادر بحقهم قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة فى قضايا تخريبية ومظاهرات مخالفة للقانون.

شنت الأجهزة الأمنية حملاتها التي قادها العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية، وأشرف عليها اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ، واسفرت عن ضبط كلا محمد عبد السلام عبد العال، و حازم عبد الدايم حفني، مقيمين مركز اسنا جنوب الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا