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بالصور… محافظ الفيوم و مدير الأمن يتفقدان الحالة الأمنية بالمحافظة

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بالصور… محافظ الفيوم و مدير الأمن يتفقدان الحالة الأمنية بالمحافظة بالصور… محافظ الفيوم و مدير الأمن يتفقدان الحالة الأمنية بالمحافظة

 

محافظ الفيوم و مدير الأمن يتفقدان الحالة الأمنية بالمحافظة

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم و اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم بجولة ميدانية لتفقد الحالة الأمنية بشوارع الفيوم و الوقوف على الاستعدادات الأمنية لمواجهة أي أعمال تخريبية .

قام المحافظ و مدير الأمن بتفقد إدارة الحماية المدنية للوقوف على إستعداداتها لمواجهة أي أعمال طارئة ، كما شملت الجولة الميادين و الشوارع الرئيسية و الفرعية بأحياء مدينة الفيوم .

أكد محافظ الفيوم إنتظام العمل بجميع المصالح الحكومية و إستقرار الحالة الأمنية بكافة مراكز و مدن المحافظة على الرغم من محاولات البعض نشر الأكاذيب و الشائعات بين المواطنين .

أوضح محافظ الفيوم أن قوات الشرطة قامت بتامين المنشآت الحيوية لمنع وقوع أي أعمال تخريبية ،وأصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالنزول إلى الشارع و الإلتحام بالمواطنين لبحث مشاكلهم على أرض الواقع و إيجاد حلول جذرية لها.

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