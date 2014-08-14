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المؤبد لـ 11 والسجن 5 سنوات لـ4 متهمين وبراءة 21 فى أحداث مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

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المؤبد لـ 11 والسجن 5 سنوات لـ4 متهمين وبراءة 21 فى أحداث مشاجرة بين عائلتين بسوهاج المؤبد لـ 11 والسجن 5 سنوات لـ4 متهمين وبراءة 21 فى أحداث مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشارطارق وصفى وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح ومصطفى كامل وأمانة سر سيد على بكرى بالمؤبد لـ 11 والسجن 5 سنوات لأربع متهمين وبراءة 21 اخرين فى احداث اشتباكات عائلتى النحيلات والشيمى بقرية برديس بمركز البلينا بالأسلحة الآلية.

والقضية متهم فيها 36 متهما بينهم 8 محبوسين والذى نتج عنها مصرع 3 أشخاص، وإحراق العديد من المحلات وتوقف حركة القطارات والتى كانت المحكمة قد مدت اجل الحكم فيها لجلسة اليوم .

تعود أحدث الواقعة إلى عام 2013 عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نقطة شرطة برديس دائرة مركز البلينا يفيد تجدد الاشتباكات بين عائلتى النحيلة والشيمى ووقوع قتلى، وانتقلت الأجهزة الأمنية .

وتبين أن الاشتباكات نتج عنها مصرع 3 اشخاص بالاضافة الى إحتراق عدد من ألاكشاك ومقهى ومطعم ومحلين وعيادة طبيب وتوقف حركة القطارات .

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