الضفة:استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 64 في القدس والخليل وبيت لحم وجنين

أستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس بعد دهسه من قبل سيارة تابعة لأحد المستوطنين بالقرب من مستوطنة “بركان” في محافظة سلفيت شمال غربي الضفة الغربية المحتلة.

> وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مستوطنا إسرائيليا دهس الشاب محمد عبد الكريم أبو سليم (24 عاما) وهو من سكان قرية حارس خلال محاولته قطع الشارع الرئيسي بالقرب من القرية بمحاذاة مستوطنة “بركان”،حيث كان متوجها إلى عمله.. وجرى نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت.

> علي صعيد آخر،شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس المحتلة وعدد من مدن الضفة الغربية طالت عشرات الشبان.. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال اعتقلت 52 مقدسيا آخرين، بعد الحملة التي شنتها بالأمس وطالت 60 معتقلا من أنحاء متفرقة من القدس المحتلة.

> كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا في حملة مداهمات بمحافظات الخليل وبيت لحم وجنين بالضفة الغربية.

> وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.كما اعتقلت شابا من منزله ببلدة يطا شرق الخليل بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته وداهمت منطقة “رقعة” شرق يطا وفتشت عددا من المنازل بعد اخلائها من سكانها.

> وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان والجدار محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا ببيت أمر شمال الخليل واعتقلت الأسير السابق محمد رضوان قوقاس إخليل (36 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث والتخريب في محتوياته ونقل إلى معسكر عصيون شمال البلدة.

> وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فتية من قرية حوسان غرب بيت لحم.

> كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قباطية بجنين (شمال الضفة) وداهمت عدة منازل واحتجزت شابا، وأصيب في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين العديد من المواطنين بحالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية واندلاع مواجهات وسط إطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

> أ ش أ