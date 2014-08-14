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وزير البترول يصدر حركة تغييرات وتنقلات جديدة

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وزير البترول يصدر حركة تغييرات وتنقلات جديدة وزير البترول يصدر حركة تغييرات وتنقلات جديدة

شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية

أصدر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتغييرات شملت المهندس مصطفى صفوت رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول خبيرا بدرجة وكيل أول وزارة، وتكليفه بمتابعة تنمية الحقول بوزارة البترول، والمهندس أبو بكر إبراهيم نائب رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف للقيام بأعمال رئيس الشركة.

كما شملت الحركة الجيولوجى محمد صلاح عبد السميع خبير اتفاقيات واستكشاف بشركة جنوب الوادى القابضة للبترول نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس طاهر عبد الرحيم رئيس شركة خالدة للبترول رئيسا لشركة “بتروسيلا”.

وشملت الحركة أيضا المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة “بتروسيلا” رئيسا لشركة خالدة للبترول، والمهندس محمد مدبولى علام مساعد رئيس شركة مارينا للبترول للعمليات رئيسا للشركة، والجيولوجى كرم عبد المنعم الشيمى مدير عام الاستكشاف بهيئة الثروة المعدنية رئيسا لشركة حمش لمناجم الذهب، والمهندس حاتم حسين سرحان مساعد رئيس شركة “زيتكو للمشروعات” نائبا لرئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للتخطيط والمشروعات.

أ ش أ

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