أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«نقابة الأطباء»: أهالي مريض يعتدون على 3 أطباء بمستشفى رشيد العام

Google+ Print
«نقابة الأطباء»: أهالي مريض يعتدون على 3 أطباء بمستشفى رشيد العام «نقابة الأطباء»: أهالي مريض يعتدون على 3 أطباء بمستشفى رشيد العام

أفادت نقابة الأطباء بوقوع اعتداء جديد على ثلاثة من الأطباء المقيمين بمستشفى رشيد العام، وهم (أحمد عطيه، وأحمد الدرديرى، وفكرى أحمد)، وذلك من قبل أحد أهالي المرضى.

وقالت النقابة – في بيان لها اليوم الخميس “إنه بعد الانتهاء من عمل محضر بنقطة الشرطة التابعة للمستشفى والتحفظ على المعتدي، فوجئ الأطباء بهروبه من نقطة الشرطة ليعتدي على طبيب آخر أثناء هروبه، وذلك وسط تقاعس أمني واضح عن تأمين الأطباء والتصدي للمعتدين، وبناء عليه قام الأطباء بإغلاق الاستقبال تنفيذا لقرار النقابة العامة بإغلاق أي منشأة طبية غير مؤمنة تتعرض لاعتداء”.

وأضافت “أن الأطباء المضربون أعلنوا ثلاثة مطالب لعودة العمل مجددا، وهي إلقاء القبض فورا على المعتدي، وتوفير قوة أمنية حقيقية لحماية المستشفى، ومحاسبة رجال الشرطة المتقاعسين عن أداء واجبهم”.

وأعلنت النقابة، من جانبها، أنها ستخاطب اليوم كلا من وزير الداخلية، والنائب العام لفتح تحقيق جدي في الواقعة، مؤكدة دعمها الكامل لمطالب أطباء رشيد واستمرار إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا