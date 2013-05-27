Laetitia Casta تخطئ في حق فستان Dior

اكتسحت تصاميم Dior إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان السنيمائي، وقد تألقت النجمة Laetitia Casta بأحد تصاميم الدار في آخر أيام المهرجان.

لم تعطِ النجمة الفرنسية هذا التصميم حقه فقد أخفت ملامحه وتفاصيله تحت رداء من الريش الذهبي البرّاق. حتى علّقت بعض المتابعات على تويتر بسخرية بأنها على استعداد للطيران. وعلى الرغم من ذلك بدت إطلالة النجمة أجمل عندما استغنت عن الرداء الذهبي.

اختارت الممثلة الصينيّة Zhang Ziyi فستانًا مشابهًا من نفس المجموعة للأزياء الراقية ربيع وصيف 2013، ولكنها بدت متألقة وجميلة كعادتها طيلة أيام المهرجان.

ما رأيكِ بإطلالات النجمات بأزياء Dior في آخر أيام المهرجان؟