الزمالك لم يطلب عودة شيكابالا

نفى سمير عبد التواب وكيل أعمال شيكابالا مهاجم سبورتنج لشبونة، وجود مفاوضات لعودة اللاعب مجددًا لنادي الزمالك.

وقال عبد التواب:"لم يتحدث معي مسئولو الزمالك أو يفاتحوا شيكابالا في العودة، وهو ملتزم بعقده مع النادي البرتغالي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "التحقيق الذي ستجريه إدارة سبورتنج لشبونة مع شيكابالا، للاستفسار عن أزمة التجنيد التي أخرته عن العودة مع الفريق من مصر".

وتابع "التحقيق لا يعني إدانة شيكابالا، وسيعود لتدريبات الفريق الأول في المران القادم بعد يومين قضاهما مع الفريق الرديف، أثناء خوض النادي مباراة ودية في إسبانيا".

وانضم شيكابالا لسبورتنج لشبونة في يناير الماضي، ويتضمن عقده شرطا جزائيًا قيمته ٤٥ مليون يورو، لكنه لم يشارك سوى لفترات قليلة لعدم اكتمال لياقته البدنية.