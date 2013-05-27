Amanda Seyfried في أول صور إعلانات Givenchy

وقع اختيار المصمم Ricardo Tisci المدير الإبداعي لدار أزياء Givenchy على الممثلة الشابة Amanda Seyfried لتكون نجمة إعلانات الدار، وبعد فترة بسيطة من إطلاق الدار لصور الحملة الإعلانية لعطر 'Very Irrésistible', ظهرت النجمة من جديد في إعلانات مجموعة أزياء خريف وشتاء 2013-2014 .

ظهرت Amanda Seyfried مرتدية سترة شتوية طبعت عليها صورة الغزال "بامبي" مع حقيبة مشابهة إلى جانب عارضة الأزياء الإسبانية Dalianah Arekion. وقد استوحى المصمم Ricardo Tisci فكرة الصور من الستايل الغجري كما صرّح لمجلّة WWD.