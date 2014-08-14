مستشفى أسترالي يعلن بالخطأ وفاة 200 مريض ثم يعتذر

اعتذر مستشفى أسترالي، الخميس، عن إعلانه خطأ وفاة 200 من مرضاه.

وقام مستشفى أوستن بمدينة ملبورن، ثاني كبرى المدن الأسترالية، بإرسال إخطارات وفاة خاطئة بالفاكس لأطباء أسر المرضى الذين لم يكونوا في عداد الأموات فعلا.

وقالت هيئة أوستن هيلث، التي تدير المستشفى، في بيان، إن الإخطارات الخاطئة حدثت نتيجة تغير غير مقصود في البيانات التي يرسلها المستشفى إلى الأطباء فور خروج مرضاهم من المستشفى.

وجاء في البيان: «نعتذر دون أى تحفظ للعيادات المتضررة التي كان أغلبها متفهما للخطأ».

وقالت الرابطة الأسترالية للطب إن هذا الخطأ غير مقبول لما سببه من ضيق للأطباء، وقال نائب معارض في البرلمان الأسترالي إنه يكشف عن نظام صحي متهالك.