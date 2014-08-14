أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مستشفى أسترالي يعلن بالخطأ وفاة 200 مريض ثم يعتذر

Google+ Print

اعتذر مستشفى أسترالي، الخميس، عن إعلانه خطأ وفاة 200 من مرضاه.

وقام مستشفى أوستن بمدينة ملبورن، ثاني كبرى المدن الأسترالية، بإرسال إخطارات وفاة خاطئة بالفاكس لأطباء أسر المرضى الذين لم يكونوا في عداد الأموات فعلا.

وقالت هيئة أوستن هيلث، التي تدير المستشفى، في بيان، إن الإخطارات الخاطئة حدثت نتيجة تغير غير مقصود في البيانات التي يرسلها المستشفى إلى الأطباء فور خروج مرضاهم من المستشفى.

وجاء في البيان: «نعتذر دون أى تحفظ للعيادات المتضررة التي كان أغلبها متفهما للخطأ».

وقالت الرابطة الأسترالية للطب إن هذا الخطأ غير مقبول لما سببه من ضيق للأطباء، وقال نائب معارض في البرلمان الأسترالي إنه يكشف عن نظام صحي متهالك.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية