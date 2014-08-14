في ذكري فض اعتصام رابعة …الإخوان يفجرون 33 كشك كهرباء بتكلفة 232 مليون جنية

فى ظاهرة لافتة، شهدت أكشاك الكهرباء، تفجيرات عدة بعدد من المحافظات المصرية، الأمر الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة بأماكن متفرقة.

تفجير أبراج الكهرباء، أداة جديدة يلجأ إليها الإرهابيون في حربهم ضد الدولة، ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، وأسفرت تلك الأداة عن إصابة 33 برج وتصل تكلفة إصلاح البرج الواحد 4 ملايين جنية -بحسب ما ذكرت وزارة الكهرباء-.

تفجير كشك بالمحلة الكبرى

قام مجهولون،مساء أمس الأربعاء، بإشعال النيران في محول كهرباء بمنشية مبارك مركز المحلة مما أدى لانقطاع التيار الكهربي.

وهرعت سيارات المطافئ، وتم إخماد النيران وإخطار المسئولين بشركة الكهرباء لحصر التلفيات وإعادة تصليحها لإعادة التيار الكهربي مرة أخرى.

تفجير برج بالعاشر من رمضان بـ4 عبوات ناسفة

انفجر صباح أمس الثلاثاء، برج كهرباء ضغط عالي في مدينة العاشر من رمضان، بطريق ” بلبيس – العاشر ” بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان.

وأكدت مصادر أمنية أن مجهولين قاموا بزرع 4 عبوات ناسفة بدائية الصنع أسفل أعمدة برج كهرباء ضغط عالٍ مثبت بأربع قواعد خرسانية، وتم تفجير عبوتين.

تفجير 3 أبرج كهرباء بسوهاج

فجر عدد من أنصار تنظيم الإخوان،يوم 6 من الشهر الجارى، كشك كهرباء للضغط العالى بمنطقة المعهد الدينى بشارع المزلقان البحرى بمدينة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق ” المشوادى، شارع فاروق، شارع المحطة،شارع البحر”، كما قامت عناصر إرهابية ، بإضرام النار في كشكى كهرباء بمدينة ملوى باستخدام زجاجات المولوتوف.

استهدف مجهولون، بمركزى ملوي وسمالوط بالمنيا، أكشاك الكهرباء المنتشرة بالشوارع والميادين العامة، بعبوات المولوتوف بقصد حرقها وقطع التيار عن مناطق بالمدينة.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ملوي، باشتعال النيران في كشك كهرباء بميدان الثانوية «بنات» وآخر بجوار موجود بذات الناحية.

إجمالى الخسائر.. تفجير 33 برج بتكلفة 232 مليون جنيه

بعد الإعلان عن إجمالي الخسائر التي ستتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نتيجة تفجير أبراج الكهرباء مؤخرًا، والتي ستبلغ 232 مليون جنيه، قال المهندس أحمد الحنفي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة تقوم بالتنسيق مع شرطتي الكهرباء والأمن العام لحماية أبراج الكهرباء من العمليات التخريبية التي تتعرض لها.

وأكد في تصريحات ببرنامج “مباشر من العاصمة” الذي يذاع على فضائية “أون تي في لايف”، الأربعاء الماضى، أن عمليات استهداف أبراج الكهرباء أسفرت عن إصابة 33 برجا، مشيرًا إلى أن تكلفة إصلاح البرج الواحد تصل إلى 4 ملايين جنيه.

وتابع: “ما نتكبده من أموال وتعب عام كامل لإنشاء برج كهرباء واحد يقوم الإرهاب بتدميره في لحظات”، مشيرًا إلى الأماكن التي يركز الإرهابيون تركيزهم عليها، حيث يستهدفون أبراج الكهرباء في “ههيا” و “بلبيس” و”هريا” بالشرقية.

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