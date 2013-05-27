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مقتل 16 شخصا فى حادث سير بوسط المكسيك

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مقتل 16 شخصا فى حادث سير بوسط المكسيك مقتل 16 شخصا فى حادث سير بوسط المكسيك

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

لقى 16 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون، إثر تحطم حافلة كانت تقلهم بولاية هيدالجو بوسط المكسيك.. ونقلت "ايه بى سى" الأمريكية اليوم، عن المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، قوله إن الحادث وقع أثناء عودة مجموعة من السياح إلى العاصمة مكسيكو سيتى بعد قضاء إجازة فى بلدة سانتا ماريا.

ويقول شهود العيان، إن قائد الحافلة فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد الإطارات، مشيرين إلى أن الحافلة اصطدمت بحاجز للسكك الحديدية قبل أن تنقلب.

ولفتت السلطات إلى أن الحافلة كانت من طراز يعود لسبعينيات القرن الماضى وكانت فى حالة سيئة.

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