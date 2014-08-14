استنفار أمني كامل بالمجري الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس ، صباح اليوم ، حالة الإستنفار الأمني الكامل بأنحاء المحافظة فى مقدمتها المناطق الحيوي ” المدخل الجنوبي للمجري الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي ” وجميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كإجراء احترازي لتأمين السويس مع دعوات الإخوان للتظاهر اليوم إحياء لذكري فض اعتصام رابعة .

كشف قيادي أمني أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث كثفت التواجد الأمنى وانطلقت دوريات أمام جميع المنشآت الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهاب وضبط الخارجين عن القانون .

أضاف أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار في الشوارع الداخلية للمحافظة وعمل دوريات ثابتة لمدة ساعتان ومتحركة لمدة ساعة بمنطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة .

وأكد المصدر أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الإسماعيلية والقاهرة ، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى ، وأن سيارات الانتشار السريع متواجدة بجميع شوارع المحافظة للتعامل والتحرك .