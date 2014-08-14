كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ في البحر تزامنًا مع وصول البابا فرانسيس إلى الجنوب

أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك قبل وقت قصير من موعد وصول البابا فرنسيس إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، إن الصواريخ اطلقت من منصات نصبت في مدينة ونسان الكورية الشمالية الساحلية وقطعت مسافة 220 كيلومترا قبل سقوطها في البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

وأطلق آخر الصواريخ قبل موعد وصول البابا إلى سول بـ 35 دقيقة.

ويأتي إطلاق الصواريخ قبيل انطلاق مناورات عسكرية امريكية كورية جنوبية مشتركة يوم الاثنين المقبل.

وتقول واشنطن وسول إن هذه المناورات ذات طبيعة دفاعية، ولكن كوريا الشمالية دأبت على الاحتجاج عليها معتبرة إياها تمرينا لحرب ضدها.

أ ش أ