أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ في البحر تزامنًا مع وصول البابا فرانسيس إلى الجنوب

Google+ Print
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ في البحر تزامنًا مع وصول البابا فرانسيس إلى الجنوب كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ في البحر تزامنًا مع وصول البابا فرانسيس إلى الجنوب

 

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك قبل وقت قصير من موعد وصول البابا فرنسيس إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، إن الصواريخ اطلقت من منصات نصبت في مدينة ونسان الكورية الشمالية الساحلية وقطعت مسافة 220 كيلومترا قبل سقوطها في البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

وأطلق آخر الصواريخ قبل موعد وصول البابا إلى سول بـ 35 دقيقة.

ويأتي إطلاق الصواريخ قبيل انطلاق مناورات عسكرية امريكية كورية جنوبية مشتركة يوم الاثنين المقبل.

وتقول واشنطن وسول إن هذه المناورات ذات طبيعة دفاعية، ولكن كوريا الشمالية دأبت على الاحتجاج عليها معتبرة إياها تمرينا لحرب ضدها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا