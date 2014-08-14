سقوط شخص من أعلى قطار بالقناطر الخيرية

لقى شخص بالمعاش مصرعه اثر سقوطه من اعلى قطار بالقناطر الخيرية، ابلغ مواطنين مركز شرطة القناطر الخيرية بسقوط احد الاشخاص ووفاته بمحطة سكه حديد القناطر الخيرية

> وبالانتقال والفحص تبين انه اثناء استقلال المدعو سعيد محمد متولى ابو سريع 63 سنه بالمعاش ومقيم جزيرة الشعير دائرة المركز احد القطارات ولدى دخول القطار محطة القناطر سقط من اعلى القطار مما ادى لوفاته فى الحال متاثرا باصابته بسحجات متفرقة بالجبهه والانف وتجمع دموى بالساقين واشتباه نزيف داخلى بالبطن .

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى القناطر العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة افاد ان سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصابات المشار اليها .. ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاه .

بسؤال شقيق المتوفى المدعو متولى محمد متولى ابو سريع سن 58 سمكرى سيارات ومقيم ذات الناحية ردد ذات المضمون ولم يشتبه فى وفاته جنائيًا .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 150 عوارض مركز القناطر الخيرية لسنة 2014 وبالعرض على النيابه العامة صرحت بدفن الجثه