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استشهاد طفلة وإصابة 2 من أشقائها إثر سقوط صاروخ بالشيخ زويد

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استشهاد طفلة وإصابة 2 من أشقائها إثر سقوط صاروخ بالشيخ زويد استشهاد طفلة وإصابة 2 من أشقائها إثر سقوط صاروخ بالشيخ زويد

استشهدت طفلة وأصيب اثنان آخران، إثر سقوط قذيفة صاروخية اليوم الأربعاء، بالقرب من منزلهم بالشيخ زويد.

قال شهود عيان، إن قذيفة صاروخية سقطت بالقرب من أحد المنازل بقرية المطلة بالشيخ زويد، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة اثنين من أسرة واحدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشيخ زويد العام، وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مصادر طبية أن الطفلة تدعى "سارة سلامة أحمد " 13 عاما، واثنين من أشقائها، وهما " خالد " 8 سنوات و" رهف " عامان.

وتقوم قوات الأمن بمعاينة المنزل ومكان سقوط الصاروخ، وجار تمشيط المنطقة بحثا عن مصدر إطلاق الصاروخ.

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