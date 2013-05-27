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مؤتمر لطلاب الثانوية العامة المشاركين في مظاهرات 30 مايو لبحث مطالبهم

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مؤتمر لطلاب الثانوية العامة المشاركين في مظاهرات 30 مايو لبحث مطالبهم مؤتمر لطلاب الثانوية العامة المشاركين في مظاهرات 30 مايو لبحث مطالبهم

كتب : توفيق شعبان منذ 34 دقيقة

يعقد طلاب الثانوية العامة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 30 مايو الجاري أمام مبنى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، غدا، مؤتمرا صحفيا بمقر مركز الدراسات الاشتراكية، للإعلان عن مطالبهم، وخطتهم في تنظيم وتأمين الوقفة، والمسيرات التي سينظمها الطلاب من حي السيدة زينب، ومن أمام مسجد الفتح برمسيس وميدان التحرير وروكسي.

يذكر أن عددا من طلاب المرحلة الثانوية قد دعوا، منذ بداية الشهر الجاري، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، للتعبير عن رفضهم لنظام الثانوية العامة، والمطالبة بإقالة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، وتجريم الإهانة داخل المدارس، إضافة إلى إعادة النظر في توزيع درجات مشروع الثانوية العامة الجديد، والسماح لهم بممارسة العمل السياسي داخل المدارس.

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