خبراء المفرقعات يمشطون محيط شارع مصطفى النحاس بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس للبحث عن أى مواد متفجرة أو عبوات ناسفة، وذلك بعد الاشتباه في وجود قنبلة بعد العثور على لفافة “قطعة من القماش” عليها بقع من اللون الأحمر مكتوب عليها “شهداء رابعة” بجوار إحدى العمارات بشارع مصطفى النحاس.

وقد انتقل إلى مكان البلاغ خبراء المفرقعات بقيادة العميد أشرف قابيل مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة وقيادات قسم شرطة أول مدينة نصر وبفحص قطعة القماش تبين عدم وجود أية أشياء بها.

> وصرح العميد بأنه بفحص قطعة القماش تبين أنها خالية من أية متفجرات وأنها مجرد لفافة من القماش كتب عليها عبارة “شهيد رابعة”.

وقد عادت حركة سير السيارات إلى طبيعتها في الشارع بعد أن كانت قد توقفت لفترة قصيرة.

يذكر أن دعم تحالف الشرعية دعا إلي التظاهر اليوم “الخميس” لإحياء ذكري فض اعتصام ميدان رابعة والنهضة في محاولة منهم لإثارة الفوضي وبث الرعب.

أ ش أ